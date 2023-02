Me El Hadi Diouf réapparaît pour démentir les rumeurs: « Rien de ce qui a été dit n’est vrai ». - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Me El Hadi Diouf réapparaît pour démentir les rumeurs: « Rien de ce qui a été dit n’est vrai ». Publié le lundi 27 fevrier 2023 | Senego

Tweet

L’avocat Me Elhadji Diouf, qui a récemment fait l’actualité à cause de sa suspension par l’Ordre des avocats, a tenu à répondre à certaines rumeurs qui circulaient sur lui. Il a accordé une interview à un journaliste pour rassurer ses sympathisants qui, selon lui, ne cessaient de l’appeler pour savoir comment il allait.



Il accuse le chroniqueur Bara Ndiaye de Wolf TV, d’avoir colporté des fausses rumeur, selon lesquelles il aurait eu des fractures suite à une chute. Pour démentir ces rumeurs, Me Diouf a même effectué quelques exercices sportifs devant les caméras pour montrer à tout le monde qu’il était en bonne santé.



Cependant, il n’a pas abordé le sujet brûlant de sa suspension par l’Ordre des avocats, se contentant simplement de dire qu’il donnait rendez-vous aux Sénégalais. Il a déclaré que lorsque l’heure de parler arriverait, il parlerait sans problème.