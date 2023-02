Présidentielle 2024 : Déthiè Fall officialise sa candidature - adakar.com

Présidentielle 2024 : Déthiè Fall officialise sa candidature Publié le lundi 27 fevrier 2023 | Senego

Mr Déthiè Fall

Candidat officiellement déclaré, Déthié Fall promet de bâtir une société nouvelle. Il a tenu cette déclaration ce Dimanche 26 février 2023, devant ses nombreux militants, venus d’un peu partout à travers le pays et vêtus aux couleurs du parti. Ainsi, le leader du PRP veut mettre un frein à la stagnation économique, sociale, pour enfin évoluer et marquer les pas vers un développement.



La candidature



Déthié Fall dit qu’il est prêt pour diriger le Sénégal au Soir du 25 février 2024. « Je déclare ici et maintenant, et de la façon la plus solennelle, ma candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024« , a fait savoir le leader du PRP.



Les promesse



Il poursuit dans sa déclaration de candidature : « si je bénéficie de votre confiance au soir du 25 février 2024, je travaillerai inlassablement pour la cohésion nationale, pour la paix et la stabilité, pour une diplomatie efficace, pour un redressement économique et social, pour une équité dans la distribution des richesses produites dans le pays, pour un système de santé moderne, pour un système éducatif performant et adapté à nos réalités et aux enjeux du siècle. »



Déthiè Fall, très confiant, ajoute : « si je bénéficie de votre confiance, je travaillerai au respect de la Constitution, au fonctionnement régulier et efficient des institutions de la République, à garantir l’intégrité territoriale. Si je bénéficie de votre confiance, je serai un véritable chef d’Etat qui sera au-dessus des contingences politiques, partisanes ; je serai aussi un véritable Chef suprême des armées et là, c’est le militaire ayant séjourné à AMBAFOR 1 avec la devise XEL, JOM, FIT qui vous parle. »

