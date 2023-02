Basketball: Le Sènegal bat le Cameroun (89-63) - adakar.com

Basketball: Le Sènegal bat le Cameroun (89-63) Publié le dimanche 26 fevrier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Le Sénégal s'est imposé (89 à 63) face au Cameroun, samedi, lors de la 3ème journée des éliminatoires, zone Afrique, de la Coupe du monde FIBA 2023.



Avec deux défaites contre le Soudan du Sud (83-75) et la Tunisie (53-70), les Lions du Sénégal avaient compromis leurs chances de participer à leur sixième compétition mondiale.



N'ayant plus leur destin en main, les joueurs sénégalais étaient condamnés à gagner ce match pour sauver l'honneur.



Les quatre autres places qualificatives étant prises par le Soudan du Sud et l'Égypte dans le groupe F, et la Côte d'Ivoire et l'Angola dans le groupe E, il ne reste plus qu'une place de meilleur troisième pour une qualification à la Coupe du monde. Ce dernier ticket se joue entre le Cap-Vert et le Nigeria dans le groupe E.