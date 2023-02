Idrissa Seck, candidat à la Présidentielle : des responsables Rewmi se démarquent et soutiennent Macky Sall - adakar.com

Idrissa Seck, candidat à la Présidentielle : des responsables Rewmi se démarquent et soutiennent Macky Sall Publié le samedi 25 fevrier 2023

Idrissa Seck, histoire de dauphinat ou renoncement à ses ambitions présidentielles?

Idrissa Seck va bientôt annoncer sa candidature à la Présidentielle de 2024. L’ancien Premier ministre de Abdoulaye Wade veut mettre fin à son compagnonnage avec le Président, Macky Sall.



Lors d’une réunion avec des l’état-major de son parti, Rewmi, il a agité la question du troisième mandat comme ligne de rupture entre le chef de l’État et lui. “C’était mon point de désaccord avec Abdoulaye Wade, et ça l’est devenu également avec Macky Sall”, a-t-il glissé lors de cette réunion.



Cette volonté de rupture d’Idrissa Seck n’est pas du goût de certains leaders de Rewmi. Deux responsables du parti, Moustapha Messeré et Mouhamed Cissé, ne comptent pas le suivre dans sa nouvelle aventure électorale. “Il faut un peu de loyauté dans la vie politique”, a indiqué ce dernier, qui fut candidat de Benno Bokk Yakaar à Touba, lors des dernières élections législatives. “C’est une stratégie suicidaire pour le parti”, dénonce pour sa part Moustapha Messeré.



Les deux entendent continuer leur compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar et soutenir la candidature du Président Macky Sall. Rappelons que celui-ci n’a pas encore clairement affiché sa volonté de briguer une troisième fois à la Présidentielle. Mais beaucoup de mouvements et de personnalités, à travers notamment des meetings d’investiture, le poussent à solliciter le suffrage des Sénégalais pour un deuxième quinquennat.