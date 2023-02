Le président Sall a nommé les nouveaux membres de l’OFNAC - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le président Sall a nommé les nouveaux membres de l’OFNAC Publié le samedi 25 fevrier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DR

Le siège de l`Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC)

Tweet

Le président de la République a nommé vendredi de nouveaux membres de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), dont le vice-président est désormais Babacar Ba, de la société civile, a appris l’APS de source officielle.



Le président de la République a nommé vendredi de nouveaux membres de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), dont le vice-président est désormais Babacar Ba, de la société civile, a appris l’APS de source officielle.



Les nouveaux membres de l’institution sont : Amady Ba, magistrat à la retraite, Abibatou Youm Siby, magistrate à la retraite, Birane Niang, magistrat, Cheikh Ahmadou Bamba Niang, magistrat, Alioune Badara, Professeur assimilé en sciences politiques et Samba Guèye, spécialiste en administration politique. Ils siègeront au sein de l’institution pour une période de trois ans renouvelable, précise le décret de leur nomination, datée du vendredi 24 février.



L’OFNAC, dirigé depuis le mois de décembre dernier par l’ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, a désormais comme vice-président Babacar Ba, du Forum du justiciable.



Serigne Bassirou Guèye remplace à ce poste, la magistrate Seynabou Ndiaye Diakhaté dont le mandat est arrivé à terme.



Le président Macky Sall a par ailleurs renouvelé le mandat des autres membres de l’OFNAC, pour une période de trois ans. Il s’agit de ceux de l’inspecteur général de police Assane Ndoye, du magistrat Abdoulaye Dianko, de l’ancien contrôleur général de la police Abdoulaye Diop, de l’avocate Awa Dièye, du manager des organisations Emné Fakhry Bâ et de Boubacar Bâ, de la société civile.