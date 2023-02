Longévité | Zones bleues : Les 10 pays où les gens vivent le plus longtemps - adakar.com

Longévité | Zones bleues : Les 10 pays où les gens vivent le plus longtemps
Publié le samedi 25 fevrier 2023

Lucile Randon était la personne la plus âgée du monde (pour qui il existe un dossier clair) lorsqu'elle est décédée en janvier à l'âge de 118 ans.



Connue sous le nom de sœur André, la religieuse française a été témoin de deux guerres mondiales, de l'atterrissage des humains sur la lune et de l'ère numérique.



Son histoire reste une exception, étant donné que l'espérance de vie moyenne dans le monde est de 73,4 ans.



Cependant, chaque jour qui passe, les gens vivent plus longtemps et la longévité moyenne devrait dépasser 77 ans d'ici le milieu de ce siècle, selon les projections des Nations Unies.



Tout comme l'espérance de vie augmente, le niveau des naissances diminue également, ce qui fait de nous une population de plus en plus âgée.



Le monde est déjà habité par plus de personnes de plus de 65 ans que de moins de cinq ans, même si la situation varie beaucoup d'un pays à l'autre.