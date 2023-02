Que sont devenus les étudiants africains qui ont fui la guerre en Ukraine ? - adakar.com

Que sont devenus les étudiants africains qui ont fui la guerre en Ukraine ? Publié le samedi 25 fevrier 2023 | bbc.com

© Autre presse par dr

Que sont devenus les étudiants africains qui ont fui la guerre en Ukraine ?

Voici, un an maintenant que la Russie a envahi l’Ukraine, déclenchant ainsi une guerre qui a provoqué des millions de déplacés, dont des étudiants africains. BBC Afrique a contacté certains d’entre eux.



Pour s’abriter des bombes et éviter d’être pris entre le feu des soldats ukrainiens et ceux russes, les étudiants africains ont dû franchir les frontières ukrainiennes non sans certaines difficultés.



S’ils ont pu échapper à l’enfer de la guerre, la situation reste délicate pour beaucoup d’entre eux.



« J’ai perdu mon futur », déclare cet étudiant de nationalité congolaise au bout du fil. Il ne souhaite pas révéler prénom. À cause de la guerre, il a dû arrêter ses études en cybercriminalité qu’il devait terminer cette année.