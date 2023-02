Guerre en Ukraine: comment quatre pays africains ont fait évoluer leur vote à l’ONU - adakar.com

Guerre en Ukraine: comment quatre pays africains ont fait évoluer leur vote à l'ONU Publié le samedi 25 fevrier 2023 | RFI

© Autre presse par dr

Quatre pays africains – Madagascar, le Mali, le Maroc et le Soudan du Sud – ont fait évoluer ces derniers mois leur vote sur les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU concernant la guerre en Ukraine. Jeudi 23 février, les Maliens ont ainsi voté contre un texte condamnant l’intervention militaire de la Russie. Explications.



Trente votes pour, 22 absentions ou absence au moment du scrutin, et deux contre : telles ont été les positions exprimées jeudi 23 février à l'Assemblée générale de l'ONU par les pays du continent africain sur la résolution appelant la Russie à « retirer ses forces » armées hors d'Ukraine.



On a ainsi noté l'abstention du Burkina Faso, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, et même du Gabon, dont l'ambassadeur dit regretter l'absence d'initiatives pour la paix ou le dialogue. Mais, fait nouveau, certains pays africains ont pris une position qui n'étaient pas la leur l'année dernière au moment du déclenchement de la guerre.



Le Mali s'oppose, Madagascar approuve