La ville de Dakar forme des détenus et anciens pensionnaires de la mac Publié le vendredi 24 fevrier 2023

La Direction de l’éducation et de l’aide à l’insertion de la ville de Dakar a remis, jeudi, des attestations à des détenus et anciens pensionnaires des maisons d’arrêt du département de Dakar à la suite d’une formation dans des filières de la transformation des fruits et légumes, du marketing digital, de l’infographie, du montage vidéo, et en gestion de projets, a constaté l’APS.



La cérémonie organisée en partenariat avec l’institut de formation ‘’Finama business school’’ a été présidée par le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias en présence de l’Observateur national des lieux de privation des libertés, Madiaw Diaw, du représentant de l’Administration pénitentiaire, du capitaine Sidy Yakhya Diouf et du directeur de l’institut Finama, Bécaye Guèye. Le directeur de l’éducation et de l’aide à l’insertion de la ville de Dakar, Pape Konaré Diaité, des élus, des autorités religieuses, des ‘’badiénou gokh’’ (marraines de quartier) et des membres de la société civile, dont Alioune Tine et Birahim Seck, ont pris part à l’évènement.



Les récipiendaires, au nombre de 300, ont reçu une formation de courte durée, dans les filières de la transformation des fruits et légumes, du marketing digital, de l’infographie, du montage vidéo, et en gestion de projets. ‘’Ce projet visait à redonner le savoir-être et le savoir-faire permettant de réinsérer les détenus dans la société. Son objectif est de favoriser une action d’amendement et d’éducation sur le détenu, de stimuler son sens de responsabilité sociétale pour lui permettre de mieux s’adapter à la vie en société’’, a souligné le maire de la ville, Barthélemy Dias



. ‘’Ce projet a été un succès. Il va désormais s’inscrire dans les activités à pérenniser’’, a t- il assuré, annonçant que pour la prochaine session, la ville allait investir dans la chaine de valeur de la filière mécanique. ‘’La cible ne changera pas et le nombre de bénéficiaires sera revu à la hausse’’, a-t-il dit. Il a également annoncé qu’une enveloppe de 10 millions de francs Cfa sera mise à la disposition des bénéficiaires à travers le Fonds de développement municipal (Fodem) pour leur accompagnement vers l’employabilité. ‘’Les produits transformés par ces nouveaux pensionnaires seront dans tous les paniers qui seront distribués durant le Ramadan et le Carême par la Ville de Dakar. Ils seront aussi achetés dans le cadre du Forum mondial sur l’économie sociale, solidaire et circulaire qui va se dérouler pour la première fois en Afrique, plus particulièrement à Dakar du 1er au 6 mai prochain’’, a-t-il annoncé.

