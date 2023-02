PETERSEN : Le Préfet de Dakar lance une sommation aux occupants illégaux de la voie publique - adakar.com

PETERSEN : Le Préfet de Dakar lance une sommation aux occupants illégaux de la voie publique Publié le vendredi 24 fevrier 2023 | seneweb.com

© Autre presse par Dr

Mor Talla Tine, Préfet de Dakar

Dans le cadre des travaux du projet Bus Rapid Transit (BRT) et pour les besoins de la pose de conduites DN 800 mm du projet de dessalement de l'eau de mer, le Préfet du Département de Dakar invite les occupants de la voie publique et les propriétaires des objets encombrants et épaves de véhicule, situés au rond-point de la gare de Petersen, de l'avenue Petersen et environs, à procéder, sans délai, à leur enlèvement. A défaut l'Administration se réserve le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur retrait de la voie publique.