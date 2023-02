Le Sénégal sera l’hôte de la Conférence mondiale de l’ITIE, annoncée pour juin 2023 - adakar.com

Les industries extractives au Sénégal

L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) a dévoilé mercredi 22 février qu’elle organise les 13 et 14 juin prochain, pour la 9ème année consécutive, sa Conférence mondiale.



L’édition de cette année se tiendra au Sénégal. C’est une première sur le continent africain et elle coïncide avec le 20ème anniversaire de la création de l’ITIE ainsi que le 10ème anniversaire de l’adhésion du Sénégal à ce forum.



Pendant les deux jours de travaux prévus dans le cadre de ce forum, ce sont environ 1 000 parties prenantes issues des gouvernements, des entreprises, de la société civile et du milieu universitaire qui se réuniront au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) à Dakar.