Recevant à Dakar hier, jeudi, une délégation d’hommes d’affaires luxembourgeois, la ministre de l’Economie, du plan et de la coopération (Mepc), Oulimata Sarr, leur a présenté les opportunités d’affaires qu’offre le Sénégal. Portés par son Altesse royal le Grand-duc héritier Guillaume, du ministre de l’Economie, de la Coopération et de l’Action humanitaire Franz Fayot, les investisseurs luxembourgeois au nombre d’une vingtaine de chefs d’entreprise séjournent au Sénégal du 22 au 25 février pour une mission de prospection sur les opportunités d’affaires. « Cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de notre coopération de plus de cinquante milliards de FCFA depuis 2018 », a dit Oulimata Sarr. Elle ajoutera : « La destination du Sénégal est attractive. Nous avons un environnement des affaires qui permet aux entreprises de venir s’installer ».