Sénégal : levée de fonds pour les sinistrés du séisme en Türkiye

Le séisme en Turquie à fait plusieurs milliers de morts

La cérémonie organisée par l'ambassade de Turkiye a Dakar et l'institut Yunus Emre a été marquée par la vente aux enchères d'oeuvres artistiques et sportifs



Une centaine de créations artistiques, des tenues traditionnelles et maillots de footballeurs ont été mis aux enchères jeudi soir à l'ambassade de Türkiye à Dakar à l'occasion d'une cérémonie de levée de fonds pour les sinistrés des séismes en Türkiye.



L'événement initié par l'ambassade et l'Institut Yunus Emre s'est tenue en présence de plusieurs personnalités.



"L'état turc a mobilisé toutes ses capacités d'intervention en urgence mais évidemment nous avons besoin d'un soutien international. Nous avons donc lancé un appel au soutien international et cet appel a trouvé un écho ici au Sénégal. Je suis vraiment touchée", a assuré Hatice Nur Sagman, ambassadrice de Türkiye dans son mot de bienvenue.