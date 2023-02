Aliou Cissé tempère les enthousiasmes sur le foot local: « Ça me fait mal de voir certains joueurs disparaître » - adakar.com

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal

Jeudi 23 février, Aliou Cissé, l’entraîneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, s’est exprimé devant la presse à l’occasion de l’ouverture du 7e congrès de l’AIPS/Afrique à Dakar. L’objectif l’occasion pour de revenir sur la situation des joueurs de football locaux et de leurs récentes performances dans les compétitions africaines.



Lors de cette prise de parole, Aliou Cissé a souhaité calmer les ardeurs, car s’il y a un enthousiasme chez certains, il souhaite rappeler à tout le monde la réalité du football local au Sénégal. Selon lui, il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour améliorer la situation.



« L’équipe nationale est ouverte à tous les joueurs du Sénégal, il n’y a pas de distinction entre les U17 ou U20, c’est le niveau qui compte », a déclaré Aliou Cissé. « Je viens de sortir de la Coupe du Monde et je peux vous dire que le niveau est autre chose. Notre objectif aujourd’hui est de pousser nos centres de formation pour qu’ils puissent former des joueurs qui rejoindront des équipes qui leur permettront d’avoir le niveau de jouer ces coupes du monde là. »



Aliou Cissé a également souligné l’importance de former des joueurs qui ont le niveau de compétition des championnats majeurs. « Le niveau de la Coupe du monde ne se joue pas tous les quatre ans, il se joue tous les 15 jours, toutes les semaines en club en Ligue des Champions et en Europa League. Mon rêve aujourd’hui, c’est de voir les joueurs locaux partir pour des clubs formateurs en Europe. »



Toutefois, Aliou Cissé a exprimé sa tristesse en constatant que certains joueurs locaux partent pour des clubs sans avoir le niveau nécessaire pour y rester. « Aujourd’hui, ça me fait mal quand je vois certains joueurs sortir pour aller dans des clubs et peut-être qu’ils vont finir par disparaître. »



