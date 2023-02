Arrêt sur image : Nous avons retrouvé l’ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne - adakar.com

Arrêt sur image : Nous avons retrouvé l'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne Publié le vendredi 24 fevrier 2023 | Senego

© AFP par DR

Mohamed Boun Abdallah Dionne, nouveau Premier ministre du Sénégal

Le jeudi 23 février 2023, une photo a été publiée sur le compte Twitter de Mankeur Ndiaye

, ancien ministre des Affaires étrangères au Sénégal. Cette photo retrouvait Mohamed Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre du pays, qui était perdu de vue par le grand public depuis son départ de la fonction publique.



Depuis son départ de la fonction publique, Mohamed Boun Abdallah Dionne n’était plus visible dans l’activité politique au Sénégal et n’avait pas commenté sur les différents défis et sujets d’actualité.



Il n’y a pas suffisamment d’informations disponibles sur les circonstances de la prise de cette photo ou sur le contexte dans lequel elle a été prise. Mankeur Ndiaye a simplement indiqué qu’il était très heureux de retrouver son « ami » Mohamed Boun Abdallah Dionne.