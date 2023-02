À Dakar, le paiement mobile facilite les transactions et améliore les revenus des taxis - adakar.com

Économie À Dakar, le paiement mobile facilite les transactions et améliore les revenus des taxis Publié le jeudi 23 fevrier 2023 | RFI

© Autre presse par dr

À Dakar, le paiement mobile facilite les transactions et améliore les revenus des taxis

Au Sénégal, les chauffeurs de taxi sont de plus en plus nombreux à proposer le paiement mobile, le « mobile money ». Une étude à grande échelle du MIT en partenariat avec Wave s’est penchée sur les effets de cette révolution financière pour les conducteurs et propriétaires de taxi.



De notre correspondante à Dakar,



C’est le nouvel accessoire incontournable dans les taxis jaunes de Dakar : un QR code à scanner, suspendu au rétroviseur de la voiture. Une grande partie des 20 000 taxis de la ville proposent désormais le paiement mobile avec les principales applications, Wave et Orange Money. Mouhamadou Bamba Ndiaye est chauffeur depuis 2007. Pour lui, le paiement mobile facilite les transactions avec ses clients. « Tu lui donnes ton téléphone, il scanne et c’est fini, il part. Mais si tu n’as pas de monnaie, tu descends et tu cherches la monnaie, tu prends beaucoup de temps. Pour gagner du temps, on utilise Wave ou Orange Money ».