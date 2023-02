Tensions Politiques : Le Khalif de « Ndiassane » lance un appel au calme - adakar.com

Tensions Politiques : Le Khalif de « Ndiassane » lance un appel au calme
Publié le jeudi 23 fevrier 2023

Le khalife de Ndiassane, par la voix de son porte-parole, a lancé, ce mercredi, un appel au dialogue à l’endroit des leaders politiques pour éviter des troubles dans le pays.

Serigne Cheikh Al Becaye Kounta a demandé aux leaders politique de s’asseoir autour de la table pour dialoguer, la voie idéale afin de trouver une solution à cette crise. Le Khalife appelle les leaders à revenir à la raison, à éviter les mauvais comportements comme les insultes sur internet.



C’était, hier mercredi, lors de l’annonce de la célébration de l’anniversaire marquant le rappel à Dieu du fondateur de Ndiassane Cheikh Bou Kounta (Borom Ndiassane) prévu le 7 mars coïncidant avec le Nisfu Chabane. Une nuit bénie, avec une gratification divine. Aussi, Dieu y exauce les vœux de quiconque lui demande le pardon et la miséricorde.





De l’autre coté le Khalife des Layènes, Serigne Mouhamadou Mactar Laye, a demandé, mercredi, aux Sénégalais de cultiver la paix, la cohésion sociale, la tolérance et le respect envers les foyers religieux. Il s’exprimait à la cérémonie de clôture de la 143ème édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye. Le ministre de l’Intérieur a dirigé la délégation gouvernementale.



Par la voix de son porte-parole, Serigne Mouhamadou Mactar Laye a demandé aux acteurs politiques et aux Sénégalais de manière générale d’éviter la violence.