Préservation de la Paix au Sénégal: Félix Antoine Diome sollicite des prières auprès du Khalif
Publié le jeudi 23 fevrier 2023

Réunion préparatoire de la Ziarra omarienne au ministère de l`Intérieur

Dakar, le 23 janvier 2023 - Le ministre de l`Intérieur, Félix Antoine Diome, a présidé la réunion nationale préparatoire de la 43è édition de la Ziarra annuelle de Thierno Saidou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall.

Le gouvernement s’est fait représenté par une délégation sous la houlette d’Antoine Félix Diome. Saisissant l’occasion il a sollicité des prières pour ce pays.

Les rideaux son tombés sur la 143ieme édition de l’appel de Seydina Limamoulaye. La cérémonie officielle a mis fin à la célébration de l’événement qui a drainé autant de monde. C’est une pléiade d’autorités, de chefs coutumiers et religieux qui ont fait le déplacement. De même que les familles religieuses du pays avec leurs différents émissaires. Touba, Tivaouane, Ndiassane entre autres familles ont chacune envoyé une délégation en vue de prouver les relations de cordialité qui existent entre elles. Par ailleurs la délégation gouvernementale est conduite par Le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome, du vice-président Abdoulaye Diouf Sarr, Alioune Ndoye le ministre de l’environnement, de Birame Faye, Mame Fatim Ba et le gouverneur de Dakar.



Pour sa part, le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome a salué pour sa part les différentes familles religieuses présentes à la cérémonie. « Nous sommes fiers de ce que nous avons de plus cher au Sénégal. Les guides religieux restent des trésors à préserver. Nos guides religieux ont balisé le chemin de la droiture. Les tarikha au Sénégal se retrouvent tous en un seul point : le chemin de Dieu. Il faut éviter aussi que ce legs soit perdu. Il faut la paix et prôner la non violence. S’agissant du Programme de modernisation des cités religieuses, Antoine Félix Diome, explique que les travaux sont à terme et tel que décidé par Macky Sall avant de mettre l’accent sur la paix relatif au thème. « Le Sénégal ne mérite pas la violence. Nous prions pour la paix au Sénégal et partout dans le monde. Que le Tout Puissant exhausse nos vœux afin que ce pays ne puissent jamais sombrer dans le chao », prie Antoine Félix Diome.



Faisant le bilan de cette édition, Seydina Issa Laye Thiaw a tressé des lauriers à l’endroit des forces de l’ordre et de la presse. La communauté Layenes a salué les efforts consentis par le Maire de Dakar Barthélémy Diaz. Il a exprimé toute sa gratitude à l’endroit des familles religieuses et appelle à les préserver au péril de notre vie. « Que cela soit à Tivaouane, à Touba etc. nous sommes tous unis et indivisibles. Mame Limamoulaye a œuvré pour cela. Que les gens restent soudés et unis. Que les gens sachent que le Sénégal est un et indivisible » dit-il. Il a mis en garde les fossoyeurs de la démocratie et ceux qui œuvrent pour annihiler les efforts consentis en vue de préserver la stabilité du pays. « Nous devons-nous assurer de la stabilité du pays et de trouver les voies et moyens afin de préserver tout cela. C’est un legs de nos ancêtres et il faut le préserver coûte que coûte » argue Seydina Issa Laye Thiaw.



Dans son discours, Mame Libasse Laye est revenu sur les enseignants de Seydina Limamoulaye. A l’en croire l’histoire la déjà raconté et se différentes étapes. Il a lutté pour l’islam afin que le drapeau de la paix flotte à jamais. « Il a toujours exhorté les peuples a peuples à œuvrer pour la paix et la concorde. Nulle besoin de dire autre chose. Mais il est important que les répondent à Baye Laye. C’est lui le Prophète Psl » rappelle Mame Libasse qui invite les populations à l’unité et à la paix. « Cette paix est importante mais éviter les relations conflictuelles. Il n’avait aiguille, ni arme. Al Mahdi exclu ceux qui font l’apologie de la violence. Il faut d’abord penser à la paix intérieure avant d’appeler à la violence » indique Imam Libasse.



Dans un contexte où le Sénégal s’achemine vers la présidentielle, il note que ce pays mérite tous les honneurs avant d’inviter les politiques à ne pas prendre en otage les citoyens. « Dieu récuse celui qui fait l’apologie de la terreur. Dieu l’a dit dans le St Coran. Jamais il ne pardonnera à celui qui tente de semer la violence sera châtié. Il faut faire face à celui et à ceux qui tentent de poser des jalons contraires aux principes du pays. Il faut cultiver cette paix durable » avertit-il. Il a invité les fidèles à ne pas comparer l’incomparable. Ce qui serait une catastrophe. Il a formulé des prières à l’endroit des populations qui ont perdu la vie en Turquie et en Syrie suite aux tremblements de terre.