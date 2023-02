Soldats sénégalais tués au Mali : L’identité des morts et des blessés révélée - adakar.com

Soldats sénégalais tués au Mali : L'identité des morts et des blessés révélée Publié le jeudi 23 fevrier 2023

© Autre presse par DR

Soldats sénégalais tués au Mali : L’identité des morts et des blessés révélée

Le Sénégal est endeuillé par le décès de 3 de ses soldats tués dans une explosion qui a eu lieu, ce mardi 22 février 2023, au retour d’une mission de ravitaillement entre les localités d’Ogassagou et de Sevare.



En effet, un véhicule blindé du contingent sénégalais déployé au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), a heurté un engin explosif improvisé (EEI) à hauteur du village de Songobia (centre du pays).



L’OBS a révélé l’identité des victimes. Il y a Ousseynou Diallo. Agé de 33 ans, il est originaire de Kabatoki (Kaolack). Il laisse derrière lui une veuve et deux enfants. Il est jumeau. Il a perdu son frère à l’âge de 7 ans. C’est après le BAC qu’il a intégré l’armée, en 2015.



Eugène Idrissa Badhyne Mingou est le deuxième sur la liste. Il est militaire en service à la Marine nationale. Originaire de Ziguinchor, il a été nouvellement marié ».



Le troisième soldat décédé sur la liste se nomme Pierre Boubane. Originaire de la région de Kédougou, il laisse derrière lui une veuve et un bébé né il y a deux semaines qu’il ne verra jamais.



L’identité des cinq blessés



Il s’agit du sergent Papa Mamadou Mass Diop, de la Marine nationale, du caporal Cheikh Ahmet Diouf, de la Marine nationale, du caporal Mamadou Sall, de la Marine nationale, du soldat de premier classe, Amdy Moustapha Diop et du soldat de premier classe François Sarr.