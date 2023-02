143e édition de l’Appel de Seydina Limamou Lahi: le Khalife et le ministre de l’Intérieur appellent à cultiver la paix - adakar.com

143e édition de l'Appel de Seydina Limamou Lahi: le Khalife et le ministre de l'Intérieur appellent à cultiver la paix Publié le jeudi 23 fevrier 2023

© aDakar.com par BL

Cérémonie officielle de la 143e édition de l`Appel de Seydina Limamou Lahi

Dakar, le 22 février 2023 - Le ministre de l`Intérieur Antoine Félix ABdoulaye Diome a conduit la délégation gouvernementale à la 143e édition de l`Appel de Seydina Limamou Lahi. Tweet

Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome a conduit, mercredi 22 février 2023, dans la soirée, la délégation du gouvernement venue représenter le chef de l'État Macky Sall à la cérémonie officielle de la 143e édition de l'Appel de Seydina Limamou Lahi.



La cérémonie officielle de l'Appel a été l'occasion pour le Khalife général des Layènes de recommander aux Sénégalais la culture de la paix dans un contexte sociopolitique marqué par de nombreuses tensions.



"Nous devons tous appeler à la paix et éviter la violence car le pays a besoin de paix. C’est dans la paix que nous pouvons cultiver le vivre ensemble et la tolérance", a déclaré Serigne Mouhamadou Mactar Laye, porte-parole du Khalife. Il a par ailleurs plaidé pour la tolérance et le respect envers les foyers religieux.



Pour sa part, le ministre de l'Intérieur a réitéré la ferme volonté du gouvernement de maintenir la paix et la concorde nationale. Aussi, il a demandé au Khalife des Layènes Serigne Mouhamadou Mactar Laye de prier pour un "Sénégal uni et prospère".



À Cambérène, le ministre de l'Intérieur était à la tête d'une délégation forte de plusieurs ministres dont Alioune Ndoye, Ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition Ecologique, Birame Faye, Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité de Proximité et de la Protection civile, Seydou Guèye, Ministre Conseiller à la Présidence de la République et le Gouverneur de la région de Dakar Al Hassan Sall



L’édition de cette année était axée sur le thème : ‘’La paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Lahi''.



Makhtar C.