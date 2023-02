Mali : L’ONU condamne l’attaque contre des Casques bleus sénégalais - adakar.com

Mali : L'ONU condamne l'attaque contre des Casques bleus sénégalais Publié le jeudi 23 fevrier 2023

ONU

Trois Casques bleus ont été tués et cinq autres ont été grièvement blessés lorsque leur convoi a heurté un engin explosif dans le centre du Mali mardi, a annoncé la Mission de l’ONU dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.



Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le Conseil de sécurité ont condamné fermement cette attaque qui a tué trois Casques bleus sénégalais et en a gravement blessé cinq autres, près du village de Songobia, au sud-ouest de la ville de Bandiagara.



Le chef de l’ONU et le Conseil de sécurité ont présenté leurs sincères condoléances au gouvernement et au peuple sénégalais et exprimé leur profonde sympathie aux familles des victimes. Ils ont souhaité un prompt et complet rétablissement aux cinq Casques bleus blessés.



Le Secrétaire général a rappelé que les attaques visant les Casques bleus des Nations Unies « peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international ». Il a appelé les autorités maliennes « à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de cette attaque afin qu’ils soient rapidement traduits en justice ».



