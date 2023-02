Message de Safietou Sagna « Nous allons revenir plus fortes pour hisser le foot sénégalais au sommet » - adakar.com

Message de Safietou Sagna « Nous allons revenir plus fortes pour hisser le foot sénégalais au sommet » Publié le mercredi 22 fevrier 2023

© Autre presse par dr

Safietou Sagna: «Retourner à la CAN, dix ans après la première participation du Sénégal»

Le salésien 18 février 2023 marquait la fin de l’aventure des Lionnes à Auckland, en Nouvelle-Zélande, où elles participaient aux barrages de la Coupe du monde féminine. Le Sénégal a été éliminé par Haïti avec un score de 4-0.



Après la défaite, la joueuse sénégalaise du FC Metz, Safietou Sagna, a adressé un message aux supporters de l’équipe nationale féminine. Dans son message, elle a déclaré : « On a tout donné pour défendre et rendre fier notre pays. Malheureusement on n’a pas su se défaire de l’Haïti que je félicite au passage ».



Safietou a également félicité ses coéquipières et l’ensemble de la délégation sénégalaise qui les a accompagnées durant le tournoi. Elle a affirmé que le Sénégal reviendra plus fort pour hisser le football féminin au sommet “Je félicite et encourage également toutes mes coéquipières et l’ensemble de la délégation sénégalaise qui nous a accompagné durant ce tournoi. Nous allons revenir plus fortes pour hisser le foot féminin sénégalais au sommet.”