News Politique Article Politique Cheikh Ibrahima Diallo : « Calmez-vous car, vos baves n’atteindront pas Bitèye » Publié le jeudi 23 fevrier 2023 | Senego

Mr Cheikh Ibrahima Diallo, Président du PJD et membre de BBY

A Kaolack, les alliés de Pape Demba Bitèye montent au créneau pour défendre leur camarade victime d’ »attaques infondées fomentées par des personnes parasites qui n’ont de vies honorables que sur les autres ».



En effet, Cheikh Ibrahima Diallo, allié de Pape Demba Bitèye dénonce avec véhémence les « agitations malhonnêtes basées sur le mensonge, les calomnies, mais surtout conditionnées par des personnes voraces, malsaines et impropres à la société et de surcroit au jeu politique ».



« Je demande que de telles pratiques cessent sinon Kaolack risque de découvrir en plein jour, ces visages hideux qui travaillent contre la coalition BBY et discrètement pour une certaine opposition fractionniste », a ajouté Cheikh Ibrahima Diallo.



« Vous ne pouvez rien contre l’envole des grands oiseaux. Kaolack restera une ville où va encore naître de grands hommes. Jamais l’impertinence de certains leaders ne pourra remettre la capacité d’absorber les contradictions des uns contre autres. Ce que le DG de la Sénélec est en train de faire va au-delà de tout clivage, c’est pour tout le Sénégal et pour tous les Sénégalais », a termine Cheikh Diallo.



