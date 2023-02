Sos villages d’enfants : La fondatrice Tamaro Touré n’est plus ! - adakar.com

Sos villages d'enfants : La fondatrice Tamaro Touré n'est plus ! Publié le jeudi 23 fevrier 2023

Mme Tamaro Touré a été rappelée à Dieu dans la nuit du 20 au 21 février. Sa disparition à l’âge de 86 ans, marque la fin d’une vie au service des autres et d’accomplissements significatifs.





Première femme inspecteur du travail au Sénégal, Tamaro Toué est, par la suite, nommée Conseillère technique sur les questions sociales de Abdou Diouf qui était alors le 1er Ministre du Président Senghor.



En 1976, elle fonde l’association SOS Villages d’Enfants au Sénégal qui œuvre à la protection d’enfants vulnérables et leur apporte toutes les ressources nécessaires à leur plein développement. En 2016, on estimait à 50 000 le nombre d’enfants ayant bénéficié des services de cette association à but non lucratif.



