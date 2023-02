Mali : La France condamne l’attaque contre la MINUSMA - adakar.com

Mali : La France condamne l'attaque contre la MINUSMA Publié le jeudi 23 fevrier 2023

ParAntoine Sarr22/02/2023 à 23:09

La France a condamné avec la plus grande fermeté l’attaque par engin explosif improvisé contre un convoi de ravitaillement de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) survenue au sud-ouest de Bandiagara, au centre du Mali, le 21 février 2023, qui a coûté la vie à trois casques bleus sénégalais et en a grièvement blessé cinq autres.



« La France rend une nouvelle fois hommage au rôle des casques bleus qui risquent leur vie pour protéger les populations », lit-on dans un communiqué du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.



La France adresse ses condoléances aux proches des casques bleus décédés et aux autorités sénégalaises. Elle souhaite un prompt rétablissement aux casques bleus blessés.



« La France salue l’engagement de la MINUSMA. Les responsables de cette attaque devront être identifiés et répondre de leurs actes », poursuit la même source.



