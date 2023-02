Sénégal: le «Plastic Odyssey», un navire de sensibilisation au recyclage du plastique, est à Dakar - adakar.com

Sénégal: le «Plastic Odyssey», un navire de sensibilisation au recyclage du plastique, est à Dakar Publié le mercredi 22 fevrier 2023 | RFI

Plastic Odyssey, le navire qui parcourt le monde pendant trois ans pour sensibiliser sur la pollution plastique, est à Dakar. À son bord, une équipe de passionnés d’environnement et un atelier de recyclage embarqué. Des rencontres avec les acteurs du recyclage sénégalais sont également programmées.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



Dans la petite salle de conférence du navire, les idées fusent. Une dizaine de jeunes entrepreneurs dans le domaine du recyclage échangent avec les techniciens de Plastic Odyssey. Certains, comme Saliou Kanté, qui travaille avec une décharge de Kedougou, sont à la recherche de solutions concrètes : « On a tellement accumulé les déchets, parmi tous ces déchets que nous avons accumulés, comment on essaie de revaloriser, histoire de gagner de l’espace, mais histoire aussi de traiter ces déchets-là afin qu’ils ne polluent pas notre environnement ».



Oumar Lamine Diaby, lui, est venu du Mali. Sa société, DGB, est déjà solidement implantée depuis 2017 et produit des gaines et des tuyaux en plastique recyclé. Il a aussi un centre de formation. « Le but de DGB a toujours été la formation des jeunes et l’insertion professionnelle. Donc, si on peut apporter un peu d’expertise de notre part, c’est le but également », explique-t-il.