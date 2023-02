Incidents à Touba : Des marabouts et habitants de Touba désavouent Serigne Bass Abdou Khadre - adakar.com

Incidents à Touba : Des marabouts et habitants de Touba désavouent Serigne Bass Abdou Khadre Publié le mercredi 22 fevrier 2023

Cérémonie officielle du Magal de Touba

Touba, le 2 Décembre 2015 - La cérémonie officielle marquant la fin du Magal de Touba a eu lieu. Plusieurs chefs politiques, membres du gouvernement, membres du corps diplomatique ont assisté à la cérémonie. Photo: Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides Tweet

La cérémonie officielle du Magal de Kazu Rajab a été un prétexte pour le porte-parole du Khalife général des Mourides, de dénoncer vigoureusement les scènes de pillage et autres actes de vandalisme notés à Touba le vendredi 10 février lors du meeting interdit du parti Pastef.



Et la réaction de Touba a été sans ambiguïté : Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, a dénoncé ces comportements, sans prendre de gants.



Dans la ville sainte, ce recadrage du porte-parole du khalife des mourides est assimilé à une sortie politique pour tenter de faire porter la responsabilité des évènements de Touba-Mbacké à l’opposition notamment à Ousmane Sonko sans le citer.



Des marabouts et petits-fils de Serigne Touba joints par Le Témoin soulignent que les propos de Serigne Bass Abdou Khadre n’engagent que lui.



« Ici à Touba, tout le monde sait que Serigne Bass Abdou Khadr profite de sa situation pour délivrer des messages politiques en faveur du pouvoir parce que n’ayant pour ligne de mire que ses propres intérêts et des avantages que lui accorde son ami Macky Sall », soutiennent ces petits-fils de Serigne Bamba.



Selon eux, » ce qui s’est passé le 10 février n’est pas la responsabilité de l’opposition qui a des droits dans une localité qu’elle a toujours gagnée. C’est la réalité des urnes qui s’est traduite avec la venue de ce leader d’opposition (NDLR : Ousmane Sonko)



D’autres marabouts interrogés signalent que « c’est la montée de Sonko qui inquiète au plus haut sommet de l’Etat qui a activé ses leviers pour mettre les bâtons dans les roues au leader de Pastef. »



Ils précisent que Khalifa Sall a effectué une tournée politique à Touba sans faire de bruits. Idem pour Macky Sall que les marabouts accusent de faire de la politique à Touba.



Mais quand il s’agit de Ousmane Sonko, l’Etat et les marabouts souteneurs du chef de l’Etat bandent les muscles, déplorent-ils.