Le Sénégal explore l'agriculture intelligente Publié le mercredi 22 fevrier 2023

Le ministère de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, en partenariat avec la République de Corée et l'Institut mondial pour la croissance verte (GGGI), vient de lancer un projet d'agriculture intelligente.



Pour un coût de 3, 5 millions de dollars, ce projet intitulé «Agriculture intelligente face au climat et chaînes de valeur durable au Sénégal», a pour but d'augmenter la production des filières rizicoles et horticoles dans la vallée du fleuve Sénégal.



L'ambition est de contribuer à augmenter les rendements de 10%, à baisser les émissions de gaz à effet de serre de 10%.