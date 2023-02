Le Sénégal déplore le décès de ses trois soldats de la MINUSMA au Mali - adakar.com

News Société Article Société Le Sénégal déplore le décès de ses trois soldats de la MINUSMA au Mali Publié le mercredi 22 fevrier 2023 | Xinhua

Le détachement sénégalais opérant au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a enregistré dans ses rangs trois morts et cinq blessés, a annoncé mardi l'état-major des armées sénégalaises.



Le drame est survenu lorsqu'un véhicule blindé du contingent sénégalais a heurté une mine artisanale lors d'une mission de ravitaillement, a-t-il expliqué.



L'explosion qui s'en est suivie a entraîné la mort sur le coup de trois militaires et blessé cinq autres, a souligné la MINUSMA, ajoutant que ‘'les procédures administratives sont en cours pour le rapatriement des corps et des blessés''.



Depuis une dizaine d'années, le Sénégal déploie des soldats au sein de la MINUSMA et les victimes de ce drame appartenaient au 11e détachement sénégalais. Fort de 850 éléments, il opère au Mali depuis septembre dernier pour une durée d'un an.