Le Sénégal pourrait mieux promouvoir son industrie bananière Publié le mercredi 22 fevrier 2023 | freshplaza.fr

Le président Sall visite des plantations de bananes

Tambacounda, le 20 octobre 2016 - Dans le cadre de sa tournée économique à vocation agricole, le président de la République Macky Sall a visité des plantations de bananes d`une superficie de 200ha.

D'après Constantino Diatta, agroéconomiste sénégalais, la filière banane au Sénégal dispose d'un grand potentiel mais reste sous-exploitée en raison d'un manque de promotion et de valorisation du produit.



« Le climat du Sénégal est tropical à tendance chaude, avec une abondance d'eau, notamment dans le bassin du fleuve Gambie. Ce sont des conditions optimales pour la culture de la banane. Mais cet environnement favorable n'est pas pleinement exploité par les producteurs ».



« Les exportations de bananes sont dominées par les entreprises agro-industrielles, qui ont la capacité de mobiliser des ressources financières, humaines et techniques pour s'adapter aux normes d'exportation et atteindre les marchés internationaux. 80 % des volumes de bananes sont concentrés dans la région de Tambacounda, à l'est du bassin du fleuve Gambie. Mais la plupart des volumes produits à l'échelle nationale, y compris la production des agriculteurs familiaux, sont destinés au marché local ».