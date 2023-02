Macky Sall à Yoff: “L’État fera face pour le maintien de la stabilité du pays“ - adakar.com

Visite de courtoisie du président Macky Sall à Cambérène en prélude à l'Appel de Seydina Limamou Lahi

Dakar, le 21 février 2023 - Le chef de l'État s'est rendu à Camberène pour une visite de courtoisie auprès du Khalife général des Layènes en prélude à la célébration de la 143 édition de l'Appel de Seydina Limamou Lahi.

Cette semaine, la communauté layène célèbre, entre Yoff et Cambérène, la 143e édition de l’Appel de Seydina Limamoulaye. A cet effet, le président de la République, Macky Sall, était l'hôte de Yoff-Layène. Le khalife général de la famille layène, Doudou Makhtar Thiaw Laye, l’a reçu dans sa demeure.



Les hôtes du président Sall ont dénoncé et déploré les discours et les actes de nature à saper la paix et la cohésion nationales.



Mais leur invité les a rassurés. "L’État ne faillira jamais devant ses responsabilités. Nous devons respect et considération à nos guides religieux. L'État fera face pour le maintien de la stabilité du pays", a-t-il promis.



Par ailleurs, Macky Sall est revenu sur le rôle important des foyers religieux du Sénégal dans l’éducation et dans la cohésion sociale. Assurant que rien ne saurait changer ces fondamentaux du pays, il a aussi expliqué le rôle de l’État pour encadrer sa jeunesse, tout en sollicitant des prières…



Au nom du khalife général Mouhamadou Makhtar Laye, son porte-parole a remercié le président Sall pour toutes les mesures prises pour la réussite de l’événement.