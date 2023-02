Affaire Sweet Beauté devant la chambre criminelle : L’appel de Ousmane Sonko pour l’annulation de l’ordonnance déclaré irrecevable ! - adakar.com

News Société Article Société Affaire Sweet Beauté devant la chambre criminelle : L’appel de Ousmane Sonko pour l’annulation de l’ordonnance déclaré irrecevable ! Publié le mardi 21 fevrier 2023 | dakaractu.com

© Autre presse par DR

Adji Sarr après sa confrontation avec Ousmane Sonko, le 6 décembre 2022.

Même si sur un autre front, le leader du Pastef / Les patriotes se bat avec ses avocats notamment sur le procès en diffamation qui l’oppose à Mame Mbaye Niang, celle de Sweet Beauté est toujours sur la table de la justice. Après l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction Oumar Maham Diallo vers la chambre criminelle le 17 janvier dernier, Ousmane Sonko et ses avocats avaient introduit un appel en annulation de cette décision qui ne respecterait pas les étapes de l’instruction selon eux.



En effet, la Chambre d'Accusation a vidé son délibéré ce mardi. L’appel est déclaré irrecevable, de plus, « il n'y a pas lieu de saisir le Conseil Constitutionnel de l'exception d'inconstitutionnalité », apprend Me Khoureychi Bâ, dans un post sur sa page Facebook.