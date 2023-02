Présidentielle 2024: Le PDS dans la logique de la logique de la réorganisation et renforcement des secteurs du Parti - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2024: Le PDS dans la logique de la logique de la réorganisation et renforcement des secteurs du Parti Publié le mardi 21 fevrier 2023 | Rewmi

© aDakar.com par MC

Des militants et sympathisants du PDS pour accueillir Abdoulaye Wade

Dakar, le 23 Avril 2014- Les sympathisants et militants du Parti Démocratique Sénégalais ont sonné la grande mobilisation pour accueillir leur leader politique Abdoulaye Wade. L`ancien chef de l`Etat était attendu cet après midi. Mais son arrivée a été différée de 24 heures. Son avion a été bloqué à Casablanca (Maroc), selon ses proches. Tweet

En perspective de la prochaine présidentielle du 25 Février 2024, et l’imminence d’une possibilité d’accord de grâce à leur candidat Karim Meissa Wade, les responsables du parti Démocratique sénégalais (Pds) poursuivent depuis quelques temps leurs opérations d’installation de secteurs dans chaque commune du département de Kaolack.

Supervisées par le coordonnateur départemental de Tivaouane Malick Sy Guèye alias Maodo, ces opérations sont pilotées sur le terrain par Serigne Mor Sokhna coordonnateur du grand Mouvement pour le Développement du Sénégal (GMDS).



Pour l’instant, ces opérations ont en effet permis d’installer 21 secteurs dont huit (8) pour la commune de Kaolack et douze (12) autres secteurs dans le département.





Par rapport à l’espace, ces secteurs sont installés notamment à Latmingué, Ndoffane, Keur Socé, Kahone, et Kaolack. Ces dispositions comme indiquées par le responsable de la commune de Latmingué constituent un maillon essentiel du programme alloué à la préparation de la prochaine élection présidentielle de Février 2024.