TOUBA: Démarrage des travaux de construction de la Maison du Saint Coran

Les travaux de construction de la Maison dédiée au Saint Coran, ‘’Kanzil Kitabu’’, du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF) de Touba (centre) ont démarré officiellement.

‘’(…) Ce sera un bâtiment de 84 mètres de longueur et 41 mètres de largeur. Ce qui veut dire que c’est un vaste chantier. La construction de ce bâtiment va répondre aux normes internationales’’, a confié à l’APS, le responsable en charge de surveiller les travaux de ce chantier, Mame Cheikh Fall. ‘’Le bâtiment, a-t-il expliqué, comprendra des salles de lecture, une bibliothèque coranique, des bureaux entre autres commodités ».



Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a confié ce vaste chantier à la communauté des Baye Fall, sous la direction de Serigne Amdy Khady Fall. La cérémonie de pose de la première pierre de la Maison s’est déroulée samedi dernier au Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de la ciré religieuse de Touba. Le Khalife des mourides a été représenté par son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr.





Pour construire ce bâtiment selon les normes standards, la communauté Baye Fall a fait appel à l’expertise de l’entreprise Global vision services. La date de livraison du chantier n’est pas encore connue.



Le Khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké a présidé le 6 février dernier la cérémonie d’ouverture officielle du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF) de Touba en présence du chef de l’État Macky Sall.



Aps