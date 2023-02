Le procureur général Ousmane Diagne viré à cause du dossier Sweet Beauty - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le procureur général Ousmane Diagne viré à cause du dossier Sweet Beauty Publié le mardi 21 fevrier 2023 | Rewmi

© Autre presse par dr

Le procureur général Ousmane Diagne viré à cause du dossier Sweet Beauty

Tweet

L’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko fait encore une victime. Il a été tout simplement limogé de son poste de procureur général près de la Cour d’appel. Après avoir saisi la Dic pour instruire le dossier de l’ancien procureur de Dakar, Serigne Bassirou Guèye et celui Me Gaby Sow et Diouf dans l’affaire Sweet Beauty, Ousmane Diagne a été relevé de ses fonctions, informe Enquête. C’était lors du Conseil supérieur de la magistrature tenu hier lundi.



L’ex-désormais procureur général près de la Cour d’appel a donné suite à la plainte du leader de Pastef contre Me So transmettant le dossier à la DIC en donnant comme mission l’audition du plaignant sur procès-verbal. Ce qui a fait sortir de ses gongs le ministre de la Justice.





Dans sa plainte contre Me So, le maire de Ziguinchor vise plusieurs infractions pénales : association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie à jugement, atteinte à l’administration de la justice, tentative de corruption active et subordination de témoin.