Macky Sall remercie le Président Erdogan pour sa visite aux sapeurs-pompiers sénégalais Publié le mardi 21 fevrier 2023

© Présidence par PMD

Macky Sall et Recep Tayyip Erdogan au Forum d`affaires Turquie-Sénégal

Dakar, le 21 février 2022 - Les Présidents sénégalais et turcs ont pris part au Forum d`affaires Turquie-Sénégal à Dakar. Le chef de l`État de la Turquie est arrivé à Dakar, lundi, pour une visite officielle. Tweet

Un détachement de 30 sapeurs-pompiers sénégalais participe aux opérations de secours en Türkiye.



Le Président du Sénégal, Macky Sall, a salué lundi la visite effectuée par son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, au détachement des sapeurs-pompiers sénégalais dépêché en Türkiye suite aux séismes qui ont frappé le sud du pays.



Un détachement de 30 éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers du Sénégal se trouve depuis lundi dernier en Türkiye pour soutenir les efforts dans les zones sinistrées.



"Je remercie le Président Recep Tayyip Erdogan qui a tenu à rencontrer et féliciter personnellement le détachement des pompiers Sénégalais en Türkiye", a relevé le Président sénégalais sur Twitter.

" Le Sénégal reste solidaire du peuple turc et de ses dirigeants dans cette dure épreuve", a poursuivi Sall.



Outre l’envoi des sapeurs-pompiers spécialisés dans les opérations de déblaiement, le Sénégal a apporté un soutien financier de 1 million USD pour les sinistrés des séismes.



Le 6 février, deux séismes de magnitude 7,7 et 7,6, dont l’épicentre était Kahramanmaras, ont frappé le sud du pays. Au moins 41 000 personnes ont perdu la vie et plus de 13 millions de personnes ont été touchées par ces tremblements de terre.



Au moins 3 personnes ont perdu la vie et 213 autres ont été blessées après que deux nouveaux tremblements de terre de magnitude 6,4 et 5,8 ont frappé ce lundi soir la province de Hatay.