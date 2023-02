La plainte de Ousmane Sonko contre Me Pape Samba So transmise à la Dic - adakar.com

La plainte de Ousmane Sonko contre Me Pape Samba So transmise à la Dic Publié le mardi 21 fevrier 2023 | lanouvelletribune.info

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko, président de Pastef, les patriotes

Dans l'affaire Sweet Beauté, Ousmane Sonko avait déposé une plainte contre Me Pape Samba So. Dans sa plainte, l'opposant de Macky Sall accuse l'avocat d' ‹‹ association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie à jugement, atteinte à l’administration de la justice, tentative de corruption active et subordination de témoin ››. Le procureur général près de la Cour d’appel de Dakar, Ousmane Diagne a transmis le dossier à la Division des investigations criminelles pour que le leader de Pastef soit auditionné sur procès-verbal.



Suite à la transmission de la plainte de Ousmane Sonko contre Me So à la Division des investigations criminelles, le leader de pastef sera auditionné pour confirmer sa plainte et apporte les preuves qu'il détient. Me So et sa collègue Dior Diagne impliqués dans ce dossier sont affranchis de toute audition par le Doyen des juges. Ce qui ne convient pas au plaignant Ousmane Sonko.



Le maire de Ziguinchor a notifié que Me Pape Samba So qui est le beau-frère de Mamour Diallo avait nié être impliqué dans l'affaire de viole sur la masseuse Adji Sarr avant de reconnaitre avoir prodigué des conseil à la victime présumée de Ousmane Sonko, et lui avoir rédigé sa plainte. Le médecin Fousseyni Gaye aurait accusé l'avocat d'avoir essayé de le corrompre par la biais de son assistante avec une forte somme d'argent pour l'établissement d'un certificat médical de complaisance. Ousmane Sonko a également parlé d'échanges téléphoniques entre Me Pape Samba So, Adji Sarr et Sidy Ahmed Mbaye.