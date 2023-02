Cour Suprême, Procureur de la République, Macky Sall nomme ses magistrats de confiance - adakar.com

Publié le mardi 21 fevrier 2023

Le Président de la République Macky Sall qui a présidé ce lundi le Conseil Supérieur de la Magistrature, a opéré un vaste chamboulement à l’issue de la réunion du CSM. Ainsi Aly Ciré Ba, précédemment Premier président de la Cour d’appel de Dakar est nommé président de la cour suprême en remplacement de Cheikh Tidiane Coulibaly, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Ainsi une dizaine de magistrats ont été nommés conseillers au sein de la cour suprême. Il en est de même pour le parquet qui a connu également des changements.



Un changement de taille, il s’agit de Abdou Karim Diop, précédemment Procureur de la République adjoint près le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar devient le Procureur de la République près ladite juridiction.



Il remplace à ce poste Amady Diouf promu au poste de premier président de la Cour d’appel de Dakar. Malick Fall a été nommé président du tribunal hors classe de Dakar. St louis, Kaolack, Ziguinchor, Thiès et Tambacounda ont connu des changements de présidence de leur cour ou de poste de procureur de la république. Ainsi Ousmane Chimère Diouf précédemment président de la chambre à la cour d’appel de Dakar est nommé président de la cour d’appel de St Louis.



Me Mademba Dia à la disposition des affaires criminelles et des grâces, a été nommé directeur adjoint par intérim de la dite direction. Des changements qui interviennent dans un contexte politique très tendu, mais aussi du débat autour de l’indépendance de la justice pointée du doigt dans son fonctionnement notamment par les acteurs politiques qui la perçoivent comme une justice aux ordres de l’exécutif.