Cour suprême sénégalaise : Voici la composition suite au Conseil du 20 février 2023 Publié le mardi 21 fevrier 2023

Le Conseil supérieur de la Magistrature s’est réuni le lundi 20 février 2023 au Palais de la République. À l’issue de cette réunion, plusieurs mesures individuelles ont été prises, concernant notamment la Cour suprême, en président du Président la République du Macky Sall.



Monsieur Ciré Aly BA, qui était précédemment Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar, a été nommé Premier Président de la Cour suprême. Il sera ainsi chargé de la direction de la plus haute juridiction du pays.



Plusieurs autres magistrats ont également été nommés à la Cour suprême. Ainsi, Monsieur Amadou BAL, qui était précédemment Directeur général du Centre de Formation Judiciaire, a été nommé Président de Chambre à la Cour suprême. Monsieur Adama NDIAYE, Monsieur Amadou Lamine BATHILY et Monsieur Oumar GAYE, qui étaient tous trois Conseillers à la Cour suprême, ont également été nommés Présidents de Chambre à la Cour suprême.



Deux femmes ont également été nommées Conseillers à la Cour suprême : Madame Seynabou NDIAYE, qui était précédemment en détachement auprès de la Présidence de la République, et Madame Aïssatou DIALLO BA, qui était auparavant Président de Chambre à la Cour d’Appel de Dakar. Madame Absatou LY, qui était précédemment Président du Tribunal d’Instance de Rufisque, a également été nommée Conseiller à la Cour suprême.



Enfin, deux magistrats ont été nommés Conseillers délégués à la Cour suprême : Monsieur Barou DIOP, qui était précédemment Président de Chambre à la Cour d’appel de Saint Louis, et Monsieur Augustin DIOUF, qui était Président du Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor.



Premier Président de la Cour suprême : Monsieur Ciré Aly BA.



Présidents de Chambre à la Cour suprême :



. Monsieur Amadou BAL,

. Monsieur Adama NDIAYE,

. Monsieur Amadou Lamine BATHILY,

. Monsieur Oumar GAYE.



Conseillers à la Cour suprême :



. Madame Seynabou NDIAYE,

. Madame Aïssatou DIALLO BA,

. Madame Absatou LY.

. Conseillers délégués à la Cour suprême :



. Monsieur Barou DIOP,

. Monsieur Augustin DIOUF.