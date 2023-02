En prélude au Dakka de Médina-Gounas l’OFOR anticipe sur l’alimentation en eau du lieu de retraite - adakar.com

En prélude au Dakka de Médina-Gounas l'OFOR anticipe sur l'alimentation en eau du lieu de retraite Publié le mardi 21 fevrier 2023

© Autre presse par DR

Distribution de l’eau pendant le Magal : L’Ofor mise sur les postes avancés et les citernes

Un château d’eau de 200 m3 et un forage de 60 m3 viennent d’être mis en marche à Médina-Gounas, en plus du dispositif traditionnel pour une utilisation optimale du réseau hydraulique, a annoncé lundi le directeur général de l’Office des Forages Ruraux (OFOR) lors de sa visite de terrain en prélude au Dakka prévu à partir du 4 mars.



Hamade Ndiaye a effectué une visite des travaux engagés pour améliorer l’alimentation en eau lors de l’édition 2023 de la retraite spirituelle au Dakka de Médina-Gounas.



‘’Médina Gounas abritera à partir du 4 mars le grand Dakka, qui est un événement international. A cette occasion, l’Etat a déployé beaucoup de moyens pour la réussite de l’événement et satisfaire les besoins en eau’’, a indiqué M. Ndiaye, ajoutant que ‘’depuis des mois, l’OFOR travaille à améliorer l’alimentation en eau.



Selon lui, le dispositif traditionnel est déjà opérationnel. ‘’Le réseau est en train d’être refait, les équipements des forages - que ça soit les pompes, les groupes électrogènes - sont dans des conditions d’utilisation optimales'', a-t-il signalé, ajoutant : ‘’On veut optimiser, améliorer l’alimentation en eau par rapport l’édition précédente’’.



‘’On travaille sur 4 leviers : au premier, on a un château de d’eau de 200 m3, qui est opérationnel qui va augmenter la pression de l’eau afin qu’elle puisse accéder à des kilomètres ; le deuxième dispositif est un forage de 60 m3 qui s’ajoute à la consommation de 1500m3 par mois ; le troisième levier sera des camions citernes qui seront dissipés dans la commune et le tout coiffé par un personnel technique pour parer à n’importe quel problème technique’’.



Selon lui, une trentaine de camions-citernes seront déployés, avec le personnel technique de l’OFOR renforcé par ceux de la direction de l’hydraulique régionale de Kolda’’.



