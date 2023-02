Voici les deux prénoms les plus donnés dans le monde - adakar.com

Voici les deux prénoms les plus donnés dans le monde Publié le mardi 21 fevrier 2023

Ce n'est un secret pour personne, le monde compte des milliers de prénoms différents. Certains plus rares, d'autres plus communs. Et c'est précisément sur ce dernier point que Stéphanie Rapoport, autrice de "L'officiel des Prénoms", s'est penchée afin de savoir qu'elle est le prénom le plus donné dans le monde. Pour ce faire, elle a utilisé les données de plus de 300 pays dans le monde.



Chez les garçons, c'est le prénom Mohamed qui arrive en première place. L'auteur explique "Ce n'est pas du tout une surprise (…). Dans les familles musulmanes, il est de tradition de baptiser du prénom du prophète le premier garçon de la fratrie".



Chez la gent féminine, c'est le prénom Marie qui est en tête de ce classement. Venant de la religion catholique, Marie était la mère de Jésus de Nazareth. Ce prénom a de nombreuses variantes telles que Maria, Mariam, entre autres.