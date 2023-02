Assemblée nationale: Guy Marius Sagna annonce dix (10) questions orales et deux (02) questions d’actualité - adakar.com

News Politique Article Politique Assemblée nationale: Guy Marius Sagna annonce dix (10) questions orales et deux (02) questions d’actualité Publié le lundi 20 fevrier 2023 | aDakar.com

Je vous informe que je viens de déposer sur la table du président de l'assemblée nationale dix (10) questions orales et deux (02) questions d'actualité.



Pour les 10 questions orales, il s'agit de:



01- question orale portant sur les discriminations salariales frappant 11 chefs de division à l'agence de la sécurité de proximité

02 - question orale portant sur des arriérés de salaire dus à 16 travailleurs du centre de traitement des épidémies (CTE) de l'hôpital régional de Ziguinchor

03- question orale portant sur l'indexation des salaires des travailleurs des bateaux de pêche sur la convention de l'OIT de 2007

04- question orale portant sur les difficultés des sénégalais etablis en France à trouver du travail du fait de l'ambassade de France au Sénégal

05 - question orale portant sur le désert syndical dans les entreprises de centres d'appels

06- question orale portant sur la protection des populations des villages de Tchiky et environs face aux cimenteries

07 - question orale portant sur la négligence de la filière porcine

08- question orale portant sur la privatisation de l'université virtuelle du Sénégal et de la promotion 6

09- question orale portant sur l'état des recherches pour retrouver l'adjudant-chef Didier Badji

10- question orale portant sur les sanctions de 150 autorités maliennes de la transition

Pour les 02 questions d'actualité, il s'agit de:

1- question d'actualité portant sur le rôle des mercenaires de la désinformation dans la réélection du président-candidat Macky Sall en 2019: "scandale international TEAM JORGE"

2- question d'actualité portant sur les nervis et milices privées aux côtés des forces de sécurité

GMS