Plusieurs experts des États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont réunis à Abidjan ce lundi 20 février 2023 afin d’examiner et de finaliser le projet de Code de l’électricité avec le concours de la Direction des Affaires Juridiques de la CEDEAO avant son adoption par les Ministres en charge de l’Énergie.



Durant ces quatre jours (20 au 24 février) de travaux, les experts vont de manière spécifique relire la version finale du projet de code régional de l’électricité et finaliser sa mise en forme juridique. Ils vont en outre s’assurer de la cohérence du projet de code régional de l’électricité avec le droit primaire et dérivé de la communauté ; d’internaliser le document au niveau de la CEDEAO et enfin s’assurer que les versions anglaises et françaises sont parfaitement alignées.



Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’amélioration de la gouvernance du Secteur de l’Énergie en Afrique de l’Ouest (AGOSE-AO). Ainsi, le Département en charge de l’énergie de la CEDEAO, avec l’assistance technique de NTU International, a entamé une étude visant à l’Élaboration du Code Régional de l’Électricité de la CEDEAO.



Le directeur de l’énergie et des mines de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Bayaornibè Dabiré a expliqué qu’au cours de ce processus, plusieurs ateliers ont été initiés et qui ont permis aux experts des Etats membres de valider le projet de Code Régional de l’Électricité de la CEDEAO. ’’A l’issue du dernier atelier qui s’est tenu du 17 au 19 octobre 2022 à Abuja et qui a vu la participation de la Direction des Affaires Juridiques de la CEDEAO, il a été fortement recommandé, sur la suggestion du directeur des affaires juridiques, qu’un atelier interne entre sa direction et celle de l’Énergie et des Mines soit organisé afin de finaliser le document avant son adoption par les Ministres en charge de l’énergie. C’est dans cette dynamique que nous sommes à Abidjan’’, a-t-il justifié.



L’atelier se déroule essentiellement en plénière suivant un processus participatif et en cas de nécessité par des travaux de groupes. Cette retraite est organisée autour de deux (2) sessions.



Le secteur de l’énergie de la CEDEAO fait encore face à d’importants défis structurels. Pour faire face à ces défis, la nécessité d’un renforcement du cadre réglementaire s’avère primordial afin d’accroître les investissements privés et d’améliorer l’accès durable des populations à l’électricité. C’est dans cet objectif que le programme « Amélioration de la Gouvernance du Secteur de l’Énergie en Afrique de l’Ouest (AGOSE-AO) » a été conçu au titre de la coopération avec la Commission de l’Union européenne (UE), dans le cadre du 11ème Fonds Européen de Développement (FED). Il vise à établir les fondements permettant aux Etats de l’Afrique de l’Ouest de réaliser les trois objectifs de l’initiative : « Énergie Durable pour tous » des Nations Unies (Initiative SE4All) pour 2030 qui sont d’assurer un accès universel à des services d’énergie modernes et propres ; de doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique global ; et de doubler le taux global d’amélioration de l’efficacité énergétique. Le programme AGoSE-AO est mis en œuvre par la CEDEAO avec l’assistance technique de NTU International à travers une équipe de Consultants.





Cyprien K.