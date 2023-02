Sommet UA: le chef de l’État des Comores succède au sénégalais Sall - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Sommet UA: le chef de l’État des Comores succède au sénégalais Sall Publié le lundi 20 fevrier 2023 | Agence Nigerienne de Presse

© Autre presse par dr

Sommet UA: le chef de l`État des Comores succède au sénégalais Sall

Tweet

Le 36ème Sommet Ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine s'est ouvert ce samedi 18 février à Addis Abeba en présence du chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum.



A l’issue de cette Conférence, le dirigeant des Comores Azali ASSOUMANI prend la Présidence tournante de l’UA pour un an, succédant ainsi au sénégalais Macky SALL.



En marge de cette rencontre continentale, le Président de la République Mohamed Bazoum a participé à une session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, ce 18 Février 2023 à Addis-Ababa, sous la Présidence de Umaro El Mokhtar Sissoco Embalo, Président de la République de Guinée Bissau et Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat.



Le question sécuritaire et les processus de transitions dans la région étaient au menu des discussions entre les Chefs d'Etat.



CA/ANP 0121 février 202