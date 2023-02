21e Congrès international de l’Association Africaine de l’Eau: la jeunesse africaine exhortée à être plus active pour la cause de l’eau et de l’assainissement - adakar.com

Côte d’Ivoire : la jeunesse africaine exhortée à être plus actifs pour la cause de l’eau et de l’assainissement

En marge du 21e Congrès international et Exposition de l’Association Africaine de l’Eau (AAE), le comité national des jeunes professionnels de l’eau , de l’assainissement et de l’environnement de Côte d’Ivoire a organisé un forum d’échanges sur les thématiques de l’eau et de l’assainissement ce dimanche 19 février 2023 à Abidjan.



Ce sont environ 200 jeunes issus de 12 pays africains qui ont pris part à cette 5è édition du Forum de jeunes professionnels pour l’eau, l’assainissement et l’environnement à Abidjan (Côte d’ivoire).



Pendant plus d’une demi-journée, les jeunes ont été sensibilisés à être des vecteurs de partage des messages liés à l’eau et à l’assainissement auprès des populations africaines. Ils ont été également encouragés à embrasser les métiers en rapport avec des ouvrages d’eau et d’assainissement en vue de la préservation durable de ces deux thématiques.



Pour Mohamed Dosso, président du Comité national des jeunes professionnels de l’eau, de l’assainissement et de l’environnement de la Côte d’ivoire, la qualité de l’eau est un véritable défi en Afrique. « Il y a de l’eau mais pas de l’eau potable sur le continent. Avec une forte proportion de la jeunesse estimée à 70% de la population africaine, elle doit jouer sa partition dans la gestion du développement durable de l’eau et l’assainissement face aux défis de la croissance humaine et économique. », a-t-il fait savoir.



C’est pourquoi il a indiqué que ce forum va interpeler les jeunes à être plus actifs par des actions concentrées entre eux et la génération à venir pour la cause de l’eau et l’assainissement.



Cyprien K.