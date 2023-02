La CEDEAO maintient ses sanctions contre le Burkina Faso, la Guinée et le Mali - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique La CEDEAO maintient ses sanctions contre le Burkina Faso, la Guinée et le Mali Publié le lundi 20 fevrier 2023 | topnewsafrica.net

© Autre presse par dr

La CEDEAO maintient ses sanctions contre le Burkina Faso, la Guinée et le Mali

Tweet

Addis-Abeba, Ethiopie (Top News Africa) Le sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a décidé, ce samedi 18 février 2023 à Addis-Abeba, de maintenir les sanctions de l’organisation sous-régionale contre le Burkina Faso, la Guinée et le Mali.

Selon le communiqué final qui a sanctionné ce sommet extraordinaire en marge des travaux du 36è sommet de l’Union africaine, «la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement a été informée de la demande à elle adressée par les ministres des affaires étrangères du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali, portant sur la levée des sanctions qui leur ont été imposées à la suite de leurs coups d’état respectifs».