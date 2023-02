Union africaine: le Maroc et l`Algérie s`affrontent pour la vice-présidence de l`institution - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Union africaine: le Maroc et l`Algérie s`affrontent pour la vice-présidence de l`institution Publié le dimanche 19 fevrier 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Union africaine: le Maroc et l`Algérie s`affrontent pour la vice-présidence de l`institution

Tweet

La rivalité entre le Maroc et l’Algérie est, une fois encore, source de blocages au sein de l’Union africaine, dont le 36e sommet se tient à Addis-Abeba ce week-end du 18-19 février. Les deux pays s’affrontent déjà en coulisses pour décrocher la présidence tournante de l’institution lors du prochain sommet en 2024, qui doit revenir à l’Afrique du Nord. Et aucun des deux grands rivaux ne semble décidé à céder.



Avec notre envoyée spéciale à Addis-Abeba, Florence Morice



La bataille qui oppose le Maroc et l’Algérie a déjà débuté. Elle se joue autour du poste de premier vice-président l’Union africaine pour cette année 2023. Ce siège est traditionnellement attribué au pays amené à décrocher, l’année suivante, la présidence tournante.