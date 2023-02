Séisme en Turquie: après sa disparition, le monde du football rend hommage au Ghanéen Christian Atsu - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Séisme en Turquie: après sa disparition, le monde du football rend hommage au Ghanéen Christian Atsu Publié le dimanche 19 fevrier 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Séisme en Turquie: après sa disparition, le monde du football rend hommage au Ghanéen Christian Atsu

Tweet

Christian Atsu, international ghanéen et ancien joueur du FC Porto, de Chelsea ou encore de Newcastle, fait partie des victimes du tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie début février. De nombreux clubs, personnalités et anciens coéquipiers lui ont rendu hommage après avoir appris la nouvelle de sa disparition, samedi 18 février.



Les clubs de Premier League avaient le cœur lourd ce samedi 18 février. Le Ghanéen Christian Atsu, ancien joueur du FC Porto, de Chelsea, Everton ou encore Newcastle, a été retrouvé sans vie sous les décombres de l'immeuble où il résidait à Antioche, dans la province d'Hatay, deux semaines après le tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie le 6 février dernier.