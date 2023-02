Manchester United : Un consortium qatari lance officiellement une offre pour le rachat du club - adakar.com

Manchester United : Un consortium qatari lance officiellement une offre pour le rachat du club Publié le samedi 18 fevrier 2023

Manchester United, l’un des clubs les plus prestigieux du monde, pourrait bien changer de propriétaire dans les prochains mois. En effet, une offre de rachat a été annoncée par le président d’une des plus grandes banques du Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani.



Cette annonce est survenue à quelques heures de la date limite pour soumettre des propositions, fixée à vendredi à 22h00 GMT. Il s’agit de la deuxième offre rendue publique, après celle de l’homme d’affaires Sir Jim Ratcliffe, qui avait exprimé son intérêt le mois dernier.



Les fans de Manchester United espèrent que l’arrivée d’un nouveau propriétaire permettra de relancer le club, qui a connu des difficultés ces dernières années sur le plan sportif. La famille Glazer, qui a acheté le club en 2005, est critiquée par les supporters pour sa gestion, et cherche des alternatives stratégiques pour vendre Manchester United.



Le consortium qatari a précisé dans un communiqué que son ambition était de redonner au club mancunien « sa gloire d’antan sur et en dehors du terrain ». « L’offre sera entièrement exempte de dettes via la Fondation Nine Two de Sheikh Jassim, qui cherchera à investir dans les équipes de football, le centre d’entraînement, le stade et les infrastructures plus larges, l’expérience des fans et les communautés que le club soutient », explique le communiqué.



Le Qatar a déjà investi massivement dans le sport à travers le monde, et une offre pour Manchester United pourrait être bien accueillie par certains fans du club. Cependant, l’offre doit encore être analysée par les dirigeants de Manchester United dans les prochains jours.



Le président du Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, a déjà exprimé son soutien au rachat du club, qui est actuellement le plus riche du monde en termes de revenus. L’offre d’achat pour Manchester United pourrait se situer autour de 4,5 milliards d’euros, selon certaines sources.



Pour les supporters de Manchester United, cette offre représente l’espoir d’un avenir plus radieux pour le club, qui a connu des hauts et des bas ces dernières années. Reste à voir si l’offre sera acceptée et si elle permettra de relancer la machine rouge.



