“La Coalition Yewwi Askan Wi s’indigne de cette énième violation des droits de Ousmane Sonko“ (communiqué)

Publié le samedi 18 fevrier 2023

Sortie de la députée Amy Ndiaye contre Moustapha Sy : Yewwi charge Macky

Macky Sali poursuit son sport favori : persécuter Ousmane Sonko. Après avoir orchestré sa convocation ce jeudi 16 février 2023 au tribunal à laquelle Ousmane Sonko a normalement déféré, et qui a malheureusement foiré pour lui, lâche ses forces de défense et de sécurité aux trousses de son principal opposant, à coup de gaz lacrymogènes. Multipliant les dérives, des gen­darmes s’en sont pris physiquement à Ousmane Sonko, en brisant sur lui les vitres de ses portières pour l’extirper manu militari, le kidnapper et l’introduire contre son gré dans une fourgonnette, pour le conduire de force chez lui.



Depuis lors, le dispositif de sécurité est renforcé aux alentours de son domicile, les visites suspendues, ses déplacements interdits et ses activités entravées.



Ce qui n’est plus ni moins qu’un placement en résidence surveillée. La Coalition Yewwi Askan Wi s’indigne de cette énième violation des droits de Ousmane Sonko et prend à témoin l’opinion nationale et internatio­nale des dérives scandaleuses de Macky Sall qui installe notre pays dans un totalitarisme intégral. Elle interpelle les organisations des droits de l’homme et appelle tous les Sénégalais épris de paix et de démocratie à prendre leurs responsabilités afin de sauver le Sénégal.



La Coalition Yewwi Askan Wi constate que Macky Sali ne laisse aucun autre choix à l’opposition et au peuple sénégalais que celui de faire face, et entend prendre toutes les dispositions idoines pour défendre ses droits.



Fait à Dakar, le 17 février 2023



La Conférence des Leaders